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Mediat britanike kanë raportuar rastin e turistas australiane, e cila u kafshua nga një gjarpër helmues gjatë një ecjeje në Valbonë dhe u shpëtua falë ndihmës së babait të saj, një mjek në Australi.
Mirror tregon si asaj ndihma i erdhi nga mijëra kilometra larg, përmes WhatsApp-it, nga babai i saj që është mjek në Australi.
Amy Lecons po vraponte në një shteg rreth 90-minutësh më 21 qershor, kur një nepërkë me brirë e kafshoi në thembër. Ajo filmoi gjarprin për ta identifikuar dhe telefonoi shërbimet e emergjencës, por pretendon se telefonata u ndërpre pas më pak se një minute, pasi personi në anën tjetër nuk kuptonte anglisht, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
E ndodhur në një zonë të thellë malore, Amy kontaktoi babain e saj, Robertin, përmes WhatsApp-it. Ai i dha udhëzime për të ulur rrahjet e zemrës dhe për të dërguar vendndodhjen e saktë, ndërsa kontaktoi edhe persona në Shqipëri për të siguruar ndihmën.
Ambulanca mbërriti rreth një orë më vonë dhe Amy u dërgua në spitalin e Bajram Currit, ku qëndroi për dy ditë.
Pas incidentit, ajo falënderoi mjekët dhe ekipet e shpëtimit, duke e cilësuar kujdesin e tyre si “mishërimin e mikpritjes shqiptare”.
Amy pranoi se në të ardhmen do të udhëtojë me pajisje komunikimi satelitor, pasi, siç tha, në zona të largëta një pajisje e tillë mund të bëjë “dallimin mes jetës dhe vdekjes”./Klankosova.tv