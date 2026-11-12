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Alarmi dëgjohet nga larg, e nga afër shihen veç zyrtarët më elitar të policisë.
Por, assesi i akuzuari, Jeton Sylaj.
Ai u soll në Gjykatën Themelore në Pejë të enjten, për t`u përballur me akuzën e kanosjes ndaj ish-gruas Arlinda Zekaj, para se ajo të vritej nga kunati, Alberti.
Deklarimin për akuzën e cila erdhi në gjykatë pas vrasjes së Arlindës, nuk e bëri këtë 12 nëntor, pasi avokati i familjes Zekaj, Besnik Berisha, kërkoi që ajo të shtyhet.
Kjo me arsyetimin se e ka të pamundur të marrë pjesë në seancën e së enjtes. Andaj u caktua një tjetër për datën 24 nëntor.
Por, kur u pyet për këto të ngjara brenda sallës së gjyqit me dyer të mbyllura, u shfaq e shqetesuar avokatja e të akuzuarit, Merita Binakaj.
Pak më gjatë se kjo foli kryetari i Gjykatës, Shemsedin Haxhijaj, veçse për rastin e mëparshëm që u trajtua nga kjo gjykatë nga gjyqtari Migjen Kastrati, i cili i pati caktuar urdhërmbrojtjen Jetonit veç 2 metra, ndaj Arlindes.
Me të nuk po merret as ky si shef i gjyqtarit Kastrati e as Këshilli Gjyqësor.
Ky pretendon se vartësi i tij s`bëri gabime, andaj ndaj tij s’ka as veprime
Megjithatë, Migjen Kastrati mund të jetë pjesë e hetimeve të cilat është konfirmuar që i ka filluar Prokuroria Speciale e Kosovës, për gjyqtarët, prokurorët e policët që e patën në duar rastet e raportuara nga Arlinda Zekaj që u vra me sëpate natën e 25 tetorit.