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Mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar për rastin e Arlinda Zekajt nisi me shumë zhurmë.
Deputetët anëtarë, përmes përplasjeve të ashpra, u munduan të zhvillonin debatin, i cili ka për detyrë hetimin e veprimeve dhe mosveprimeve institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Gjithçka nisi pasi deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, ngriti shqetësime për vonesën në dorëzimin e dokumenteve nga Zyra e Kryeministrit.
Këto deklarata nxitën reagimin e deputetit të Vetëvendosjes, Adnan Rrustemi, i cili pati një kundërpërgjigje të menjëhershme, ndërsa debati kaloi edhe në akuza personale.
Rrahmani vazhdoi kritikat ndaj Rrustemit, e për këtë reagoi edhe kolegia e partisë së tij, Adelina Tërshani.
Në këtë situatë të tensionuar, për shkak të ndjeshmërisë së temës, mbledhja e Komisionit u mbyll për media, ndonëse PDK-ja kërkoi që ajo të vazhdonte të ishte e hapur.
Kronika e përgatitur nga gazetarja e Klan Kosova, Diellëza Berisha: