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Këshilli Prokurorial i Kosovës ka vendosur ta suspendojë nga detyra zyrtare prokuroren Arlinda Nallbani-Gacaferri dhe të nisë procedurë disiplinore ndaj saj.
Vendimi është marrë të enjten, në një mbledhje të jashtëzakonshme të KPK-së, pas rekomandimit të Kryeprokurorit të Shtetit, Zejnullah Gashi, bëjnë të ditur burime të Klan Kosovës.
Në të njëjtën mbledhje, KPK-ja ka vendosur edhe suspendimin e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj.
Zhvillimet vijnë pas rastit të vrasjes së Arlinda Zekajt në Pejë, transmeton Klankosova.tv