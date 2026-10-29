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Kryeprokurori i Shtetit, Zejnullah Gashi, ka konfirmuar se kanë nisur procedurat ndaj dy prokuroreve lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës.
Në një deklaratë për Klan Kosova, Gashi ka bërë të ditur se ka iniciuar procedurë disiplinore si dhe ka rekomanduar suspendimin e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, dhe prokurores Arlinda Nallbani Gacaferri.
Ai ka shtuar se çështjet e tjera do të trajtohen në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
“Konfirmoj se kemi nisur procedurat ndaj prokuroreve, çështjet e tjera i përkasin mbledhjes në vijim të Këshillit”, ka deklaruar Gashi për Klan Kosova.
Zhvillimet vijnë pas vrasjes së 49-vjeçares Arlinda Zekaj, më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës, rast që ka nxitur reagime të shumta publike dhe kërkesa për llogaridhënie institucionale, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, Inspektorati Policor i Kosovës ka nisur veprime hetimore dhe verifikuese lidhur me mënyrën se si Policia e Kosovës i ka trajtuar raportimet e Arlinda Zekajt.