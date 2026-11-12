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Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, Shemsedin Haxhijaj, ka folur lidhur me rastin e Arlinda Zekajt dhe veprimet e ndërmarra nga gjykata.
I pyetur nga gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani, nëse ka hapur procedura disiplinore lidhur me këtë rast, Haxhijaj tha se për këtë çështje ekziston një komunikatë e publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Gjykata Themelore në Pejë.
“E kemi një komunikatë që është publikuar prej Këshillit Gjyqësor dhe gjykatës, për veprimet që janë ndërmarrë prej fillimit deri në përfundim. Nuk kam hapur procedurë disiplinore”, ka deklaruar Haxhijaj, njofton Klankosova.tv.
Ai është pyetur për gjyqtarin Migjen Kastrati, i cili e kishte trajtuar rastin paraprak të Arlinda Zekajt dhe vendimet e marra në atë kohë.
Haxhijaj tha se nuk ka pasur gjetje që do të mund të shërbenin si bazë për hapjen e një procedure disiplinore, njofton Klankosova.tv.
Sa i përket procedurave të mundshme disiplinore, ai u është referuar kompetencave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thënë se për këtë çështje duhet t'i drejtohen këtij institucioni.
Ndërkohë, seanca fillestare ndaj Jeton Sylajt, ish-bashkëshortit të Arlinda Zekajt, e paraparë të mbahej sot në Gjykatën Themelore në Pejë, është shtyrë.
Seanca, në kuadër të rastit penal për veprën penale “Kanosja”, ishte caktuar për orën 11:00, por u shty pas kërkesës së avokatit të palës së dëmtuar, Besnik Berisha.
Seanca e radhës është caktuar për 24 nëntor 2026, në orën 13:00.