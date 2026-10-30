Lajmet e fundit
Ministrja e Drejtësisë Donika Gërvalla dhe Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla kanë dalë në konferencë për media lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Gërvalla bëri të ditur se raportoi ka zbuluar se është refuzuar të hapej rast nga Prokruroia për kanosjen e Albert Sylajt, i cili e vrau Arlindën.
"Prokuroria ishte e njoftuar për dhunën dhe kërcënimet e Arlinda Zekajt. Për zhvillimet e rastit ishin të njoftuar vazhdimisht prokurorët. Më 23 tetor, dy ditë para vrasjes, edhe kryeprokurorja ishte e njoftuar me shkrim. Sipas dokumentacionit, prokurorja përgjegjëse kishte refuzuar të hapte rast për kanosje." - tha Gërvalla.