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Komisioni Hetimor Parlamentar për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt po vazhdon intervistimin e Samka Drançollit, zyrtare për Barazi Gjinore në Komunën e Pejës.
Gjatë pyetjeve të deputetes Doarsa Kica-Xhelili, Drançolli ka konfirmuar se procesverbali i mbledhjes së 22 tetorit të Mekanizmit Koordinues Lokal për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Bazë Gjinore, ishte hartuar pas vrasjes së Arlinda Zekajt.
Ky sqarim u bë gjatë dëshmisë së saj para Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili po shqyrton rrethanat dhe veprimet institucionale lidhur me rastin e Arlindës. /Klankosova.tv