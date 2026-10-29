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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, para fillimit të seancës ka folur për vrasjen e Arlinda Zekajt, duke e cilësuar rastin si dëshmi të dështimit institucional.
Abdixhiku ka thënë se përgjegjësia duhet të përfshijë të gjithë zinxhirin komandues, duke kërkuar përgjegjësi morale dhe politike për rastin e Arlindës, por edhe për dhunën e ushtruar ndaj grave në përgjithësi, transmeton Klankosova.tv.
“Vrasja e Arlindës dhe çdo ditë që kalon tutje na shpërfaq dështimin institucional. Pa dyshim, përgjegjësia duhet të nisë në të gjithë zinxhirin komandues”, ka deklaruar Abdixhiku.
Ai ka theksuar se raste të tilla nuk mund të trajtohen vetëm përmes deklaratave publike, por kërkojnë përgjegjësi konkrete.
“Po, përgjegjësia morale dhe politike në këtë drejtim është minimalja që duhet”, ka theksuar kreu i LDK-së.