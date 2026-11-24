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Në Gjykatën Themelore në Pejë pritet të mbahet sot seanca e shqyrtimit fillestar ndaj Jeton Sylajt, ish-bashkëshortit të tashmë të ndjerës Arlinda Zekaj, i akuzuar për veprën penale “Kanosja”.
Seanca është caktuar për në orën 13:00, pas shtyrjes së seancës së planifikuar për 12 nëntor.
Gjykata Themelore në Pejë kishte njoftuar më herët se seanca e 12 nëntorit ishte shtyrë me kërkesë të avokatit Besnik Berisha, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, i cili kishte bërë të ditur se nuk kishte mundësi të merrte pjesë.
Pas shqyrtimit të kërkesës dhe marrjes së mendimeve të palëve të pranishme, gjykata kishte aprovuar shtyrjen e seancës.