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Hetimet për vrasjen e Arlinda Zekajt janë zgjeruar ndaj familjarëve të Sylajt, të dyshuar për organizimin dhe bashkëpunimin në krim.
Sipas aktvendimit të prokurorit Armend Hamiti, Nurije Sylaj dyshohet se mori pjesë në planifikim, përcolli viktimën dhe ishte e pranishme gjatë vrasjes me sëpatë, pa ndërhyrë.
Të martën, në pranga përfunduan edhe Gëzim Bobi dhe Metë Pepaj, të dyshuar se e transportuan dhe strehuan Albertin pas vrasjes. Avokati i familjes së viktimës kërkon që Arlinda të cilësohet si viktimë e pambrojtur, me qëllim të rëndimit të dënimit për Jeton Sylajn.
Ndërkohë, seanca gjyqësore ndaj Jetonit për kanosjen e Arlindës është shtyrë. Kërkesa për ndryshimin e kualifikimit të veprës pritet t'i përcillet edhe kryeprokurorit të shtetit.
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