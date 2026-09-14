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Një person ka vdekur mbrëmë në spitalin e Pejës, derisa ishte duke marrë trajtim mjekësor, ndërsa rasti ka nisur të hetohet nga organet e rendit.
Rastin e ka konfirmuar për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova.
"Sot rreth orës 00:30, Policia është njoftuar nga emergjenca e spitalit rajonal në Pejë, se një person i cili ishte duke u trajtuar në Spital ka ndërruar jetë, Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjës, trupi i pajetë i viktimës me urdhër të prokurorit të Shtetit është dërguar në IML-Prishtinë, për obduksion, ndërsa rasti cilësohet ' Hetim i vdekjes'", tha ai.
Klankosova.tv ka mësuar detaje të reja lidhur me ngjarjen tragjike.
Burimet e Klankosova.tv. bëjnë me dije se dyshimet e para janë se 47 vjeçari N.B (emër i njohur për redaksinë), ishte helmuar gjatë qëndrimit të tij në Ulqin dhe gjatë kthimit është ndalur për të marrë ndihmë mjekësore në Spitalin e Pejës, ku edhe fatkeqësisht ndërroi jetë.
Megjithatë, një gjë e tillë akoma nuk është konfirmuar.
Me kërkesë të familjarëve, trupi i pajetë i të ndjerit është dërguar në IML për obduksion, ku edhe do të përcakohet shkaku i saktë i vdekjes.
Në anën tjetër, lidhur me rastin është deklaruar për Klankosova.tv edhe Spitali i Pejës, me një version tjetër nga ky.
Në një përgjigje me shkrim, ky institucion deklaron se pacienti në fjalë kishte pësuar infarkt.
"Është sjellë në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë në gjendje shumë të rëndë, pa tension arterial dhe pa puls", thuhet në përgjigjen e spitalin për Klankosova.tv.
Ekipi mjekësor ka ndërmarrë menjëherë të gjitha masat e nevojshme të reanimimit dhe ka bërë përpjekje për t’ia rikthyer funksionet vitale.
"Pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor, fatkeqësisht pacienti nuk ka arritur të mbijetojë", thuhet tutje në përgjigje. /Klankosova.tv