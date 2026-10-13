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Deputeti i LDK-së, Anton Quni, ka bërë të ditur se ish-deputeti Gani Geci dhe gazetari Lirim Mehmetaj janë takuar bashkë një natë para takimit që Quni kishte zhvilluar me ta.
Në emisionin “Kosova Today”, Quni tha se nuk e dinte paraprakisht se nga vinte telefonata, por Geci e kishte thirrur dhe i kishte treguar se ndodhej në të njëjtin ambient me Mehmetajn.
I pyetur nëse takimi mes Gecit dhe Mehmetajt kishte ndodhur pas takimit që ai kishte zhvilluar me ta gjatë paradites, Quni sqaroi se ata ishin takuar një natë më herët.
Por çfarë ndodhi më pas dhe si erdhi deri te incidenti mes tyre, i cili përfundoi në polici?
Ndiqni videon e mëposhtme: