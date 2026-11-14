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Nga pyetjet iku, por nga përgjegjësia që e pati mbase jo.
Ndaj Toskë Gegës u kërkua të merret masë disiplinore pasi si menaxhere e rastit të Arlinda Zekajt, në Qendrën për Punës Sociale, po del që bashkë me kolegët nuk respektuan afatet e vendosura nga gjykata, e neglizhuan rastin, nuk vepruan sipas detyrës zyrtare dhe nuk i bënë mbikëqyrje profesionale.
Gega, bile pa asnjë justifikim, thuhet se mungoi edhe në seancën gjyqësore të 5 tetorit, raporton Klan Kosova.
Këto i nxori në pah inspektimi urgjent që u bë në QPS, me urdhër të Ministrisë për Familje, të cilët listuan 5 gabime në trajtim të rastit të Arlindës që dyshohet se u vra nga kunati, Albert Sylaj më sëpatë.
Gabimi i parë, sipas këtij dokumenti, është vonesa për të dorëzuar në gjykatë raportin për djalin e mitur të Arlindës, i cili është dashur të kryhet për shtatë ditë. E as kur kërkoi gjykata, këta nuk bënë monitorimin.
Megjithatë, këto i kundërshtuan nga Komuna e Pejës, të cilët thonë që ky raport dokumenton një sërë veprimesh dhe intervenimesh profesionale të ndërmarra nga QPS.
Megjithëkëtë, krejt zyrtarët e shtetit që e patën në dorë rastin e Arlinda Zekajt, janë nën llupen e Prokurorisë Speciale.
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