Lajmet e fundit
Ish-kryetari i bankës ushqimore "Tafel“ në Jena të Gjermanisë është dënuar me një vit e nëntë muaj burgim me kusht, pasi nga llogaritë e shoqatës u transferuan gjithsej 73 mijë 334 euro. Wilfried S., 75 vjeç, pranoi në gjykatë se kishte përdorur paratë e shoqatës, por deklaroi se nuk kishte synuar të përfitonte personalisht dhe se kishte rënë viktimë e një mashtrimi.
Sipas dëshmisë së tij, gjithçka kishte nisur pasi ai mori drejtimin e Tafel-it, në një kohë kur shoqata përballej me borxhe të konsiderueshme. Duke kërkuar mënyra për të siguruar të ardhura për organizatën, ai u kontaktua përmes një e-maili me një ofertë për një çek me vlerë 195 mijë e 500 dollarë amerikanë.
Për të marrë shumën e pretenduar, atij iu kërkua fillimisht të paguante një "komision“ prej 10 mijë eurosh. Meqë nuk kishte mundësi ta paguante këtë shumë nga paratë e tij, Wilfried S. mori shumën nga llogaria e shoqatës.
"Paratë nuk ishin për mua, por duhej të përfitonte Tafel-i“, deklaroi ai para gjykatës.
Çeku, megjithatë, doli të ishte i pavlefshëm dhe 10 mijë eurot u humbën.
Premtimi për 750 mijë dollarë
Pas kësaj, ish-kryetari ra në një tjetër kurth. Atij iu dërguan dokumente që pretendohej se kishin të bënin me një trashëgimi nga Afrika. Sipas dokumenteve, një grua i kishte lënë një pasuri prej 750 mijë dollarësh.
Për të marrë trashëgiminë e pretenduar, atij iu kërkuan vazhdimisht pagesa të tjera. Brenda më shumë se një viti, nga llogaria e Tafel-it u kryen 39 transferta drejt llogarive bankare jashtë vendit.
Në këtë mënyrë, shoqata humbi edhe 63.334 euro të tjera. Së bashku me 10 mijë eurot e paguara për çekun e rremë, dëmi i evidentuar arriti në 73.334 euro.
Wilfried S. këmbënguli se paratë nuk i kishte përdorur për vete dhe se besonte se po siguronte fonde për shoqatën.
Paratë u transferuan pa kontroll të mjaftueshëm
Gjatë procesit gjyqësor u bë e ditur se një nga arsyet që pagesat mundën të vazhdonin për një kohë të gjatë ishte mungesa e kontrollit të brendshëm në shoqatë.
Sipas dëshmive në gjykatë, formularë të transfertave bankare ishin nënshkruar paraprakisht dhe pjesërisht të paplotësuar nga një anëtar i kryesisë. Një tjetër anëtar e përshkroi mënyrën e funksionimit të atëhershëm të shoqatës si tejet amatore.
„Më shumë si në një klub të lojës së birilave apo në një shoqatë për mbarështimin e lepujve“, tha ai.
Kjo bëri të mundur që transfertat drejt llogarive jashtë vendit të mos zbuloheshin menjëherë.
Gjykatësi: "Ju i keni mbyllur sytë“
Në gjykatë, Wilfried S. deklaroi se nuk e kishte kuptuar se bëhej fjalë për një mashtrim dhe se edhe sot nuk e kupton se si kishte mundur të binte në këtë kurth.
„As vetë nuk e kuptoj më se si munda të bija në këtë kurth“, tha ai.
Prokuroria, megjithatë, argumentoi se mashtrimi mund të ishte parandaluar nëse ai do të kishte diskutuar për transfertat dhe ofertat e dyshimta me persona të tjerë.
Gjykatësi Frank Hovemann e kritikoi ish-kryetarin për mënyrën se si kishte vepruar.
„Ju i keni mbyllur sytë para diçkaje që të tjerët do ta kishin kuptuar menjëherë“, i tha gjykatësi.
Gjykata e dënoi Wilfried S. me një vit e nëntë muaj burgim me kusht dhe e obligoi të kthejë 73.334 euro.
Dëmi mund të jetë edhe më i madh
Mbetet e paqartë se si do të mund ta shlyejë këtë shumë. Sipas të dhënave të tij, 75-vjeçari, i cili vuan nga kanceri, jeton me rreth 1.000 euro pension në muaj dhe punon me orar të pjesshëm si korrier për një farmaci.
"Nuk kam asgjë“, ka deklaruar ai për gazetën gjermane BILD.
Ndërkohë, shoqata dyshon se dëmi financiar mund të jetë dukshëm më i madh se shuma për të cilën është dënuar. Sipas vlerësimeve të brendshme të Tafel-it, dëmi i përgjithshëm mund të arrijë deri në rreth 191 mijë euro.