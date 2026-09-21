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Gazetari Valon Rashiti ka ngritur shqetësimin për mënyrën se si janë paraqitur menjëherë në Wikipedia të dhënat lidhur me ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Rashiti tha se një nga dëmet që, sipas tij, i është bërë Kosovës lidhet me informacionet që janë publikuar në Wikipedia, transmeton Klankosova.tv.
“Çka është edhe më shqetësuese, nëse mund të flasim veç për dëmet që janë bërë shtetit të Kosovës, po besoj që dje e keni parë një lajm që në Wikipedia janë futur të dhënat e ish-krerëve të UÇK-së, ku ceket, secilit prej tyre i figuron që janë dënuar për krime lufte. Pra, dëmi i parë veç është bërë”, tha Rashiti.