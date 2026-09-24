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Sulmuesi i Kosovës, Milot Rashica komentoi fitoren e "Dardanëve" ndaj Irlandës në "Fadil Vokrri" me rezultat 1-0.
Rashica tha se Irlanda ishte një skuadër e vështirë, pasi ishin kompakt në mbrojtje, transmeton klankosova.tv
"Janë ekip që mbrohen shumë mirë dhe me tërë ekipin, u pa që në pjesë të parë mbrojtësit e nxorën topin nga vija. Ishin i gjithë ekipi mbrapa, sidomos për lojën tonë me krosime për shkak që e kemi sulmuesin më të mirë për lojën në ajër ka qenë e vështirë sepse edhe ata janë të gjatë, por ia arritëm në fund ta fitojmë ndeshjen. Ishte me rëndësi të nisim me fitore këtë kampanjë, në shtëpi", tha fillimisht Rashica.
Ai tha se ka folur me trajnerin Franco Foda të cilit ia ka shprehur gatishmërinë e tij për të dhënë kontribut për Kosovën.
"Nuk kam luajtur shumë me klubin, por kam qenë gjithmonë i gatshëm, kam folur edhe me trajnerin dhe ai e dinë situatën time, kemi folur para se të vi dhe i kam treguar që do jem i gatshëm", shtoi ai.
Tutje, ai nënvizoi se ndeshja e radhës ndaj Austrisë do të jetë shumë e vështirë, por tha se do të kërkojnë të kthehen me 3 pikë të plota në shtëpi.
''Normalisht presim që ndeshja ndaj Austrisë të jetë edhe më e vështirë se kjo, por kemi treguar se edhe ndaj kombëtareve me emër kemi fituar dhe kemi bërë ndeshje të mira. Do shkojmë atje të fitojmë të japim maksimumin dhe të kthehemi në shtëpi me 3 pikë", përfundoi Rashica.