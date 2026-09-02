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Milot Rashica pritet të largohet nga Besiktasi gjatë këtij afati kalimtar, pasi klubi turk po shqyrton mundësinë e ndarjes me futbollistin kosovar.
Situata lidhet kryesisht me kufizimin e numrit të futbollistëve të huaj në Superligën turke, ku Besiktasi ka një numër të madh lojtarësh të huaj në skuadër, transmeton Klankosova.tv.
Rashica, i cili iu bashkua Besiktasit në vitin 2023 dhe ka kontratë me klubin, rrezikon të mbetet jashtë planeve për shkak të kuotës së të huajve.
Mediat turke raportojnë se për 30-vjeçarin ka interesim nga klube të tjera të Superligës, ndërsa më herët është përmendur edhe Besaksehiri si një destinacion i mundshëm.