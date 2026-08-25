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Kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së ShBA-së (CIA) ka udhëtuar në Moskë për bisedime të paparalajmëruara, raporton CBS, partneri amerikan i BBC-së për lajme.
John Ratcliffe raportohet se ka mbërritur në kryeqytetin rus të martën. As Uashingtoni dhe as Moska nuk e kanë konfirmuar natyrën e vizitës apo se me kë pritej të takohej ai, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Bisedimet ballë për ballë ndërmjet zyrtarëve të lartë amerikanë dhe rusë janë të rralla.
Të dhënat e gjurmimit të fluturimeve konfirmuan se një avion i madh ushtarak amerikan ka udhëtuar të martën drejt Rusisë nga ShBA-ja, përmes Letonisë. Ai u largua më vonë gjatë së njëjtës ditë.
BBC News ka kontaktuar CIA-n, Shtëpinë e Bardhë dhe Pentagonin për koment.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale treguan avionin transportues C-17 duke iu afruar Aeroportit Ndërkombëtar Vnukovo të Moskës.
Sipas të dhënave të “FlightRadar24”, ai u nis nga aeroporti i Rigës në orën 05:50 GMT dhe duket se ka ateruar në kryeqytetin rus rreth orës 07:04 GMT. Ai u kthye në Riga pak para orës 17:00 GMT.
Pamje të tjera të publikuara në rrjetet sociale pretendohet se tregojnë një autokolonë diplomatike duke lëvizur nëpër Moskë.
Para udhëtimit, ShBA-ja e kishte njoftuar Ukrainën se një delegacion i lartë do të udhëtonte drejt Moskës dhe i kishte kërkuar Kievit të pezullonte sulmet derisa ata të largoheshin, i tha CBS-së një zyrtar i lartë ukrainas.
Mendohet se kjo është vizita e parë e Ratcliffe në Rusi në cilësinë e drejtorit të CIA-s, ndonëse ai ka mbajtur kontakte me homologët e tij të inteligjencës në Moskë. /Klankosova.tv