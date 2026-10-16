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Dy protestues nga Kosova janë arrestuar pas akteve të dhunshme gjatë protestës në Tiranë, ka raportuar KlanTV.
Sipas këtij raportimi, në stacionin policor, ata kanë deklaruar se “janë simpatizantë të Albin Kurtit” dhe kanë udhëtuar nga Prishtina drejt kryeqytetit shqiptar për të marrë pjesë në protestë.
Të arrestuarit, D.B. 21-vjeç dhe E.S. 20-vjeç, kanë pohuar gjithashtu se në autobusin me të cilin udhëtuan kishte edhe simpatizantë të tjerë të Albin Kurtit.
“Jemi simpatizantë të Kurtit. Erdhëm nga Prishtina për të rrëzuar qeverinë shqiptare. Duam një qeveri pro politikave të Vetëvendosjes. Bashkë me ne në autobus ishin edhe simpatizantë të tjerë të Albin Kurtit”, kanë deklaruar ata në komisariat, sipas KlanTV.