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Një grua në Prishtinë ka raportuar në Polici se vajza e saj e mitur është larguar nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më.
Rasti është raportuar më 14 tetor, rreth orës 07:00, në lagjen Ulpiana të Prishtinës.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti është duke u hetuar.
" Lagjja Ulpianë, Prishtinë 14.10.2026-07:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më. Rasti nën hetime".