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Anjeza dhe Sharri janë përfshirë në një debat në shtëpinë e Big Brother-it, pas akuzave se banorja po ia imponon shoqërinë atij.
Ajo ka shprehur pakënaqësinë ndaj Sharrit, duke e akuzuar se nuk po e mbron përballë këtyre pretendimeve.
Debati ka nxitur reagime edhe nga banorët e tjerë, ku në diskutim është përfshirë edhe Zoja, transmeton Klankosova.tv.
"Në fillim kur ja keni nisë me u shoqëru të kam thënë edhe unë; Jepi ma shumë vetit, tash nashta edhe na jena tu gabu qe jena tu të thënë se ti e din më mirë për veti, po në këndvështrimin që po të shohum, mundesh me kallzu prej vetit ma shumë", i tha ajo.
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Klankosova.tv.