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Kosova vazhdon të importojë shumë më tepër mallra sesa eksporton, ndërsa kjo dukuri është evidentuar edhe në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian.
Nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë vlerësojnë se prodhuesit vendorë po përballen me mungesë të mbështetjes institucionale dhe mbrojtjes së duhur, ndërsa ekonomisti Lulzim Beqiri kërkon një strategji konkrete për fuqizimin e bizneseve vendore.
Sipas të dhënave, deri në tetor të vitit 2026, Kosova ka importuar mbi 6.3 miliardë euro mallra, ndërsa eksportet kanë arritur vetëm në 960 milionë euro.
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