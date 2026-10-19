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Në dy muaj e gjysmë të mbetur të vitit 2026, inflacioni në Kosovë pritet të shkojë në 6.8%, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Ndërkohë, Agjencia e Statistikave, thotë se vendi ka arritur 7.8% veç në muajin shtator.
Kosova bën pjesë ndër katër shtetet evropiane me çmimet më të larta, sipas Kos Data.
Kjo situatë, për Odën Ekonomike Amerikane, duhet të ngrejë shqetësim te institucionet.
Sipas përfaqësuesve të konsumatorëve, mungesa e kontrollit shtetëror po rëndon buxhetin familjar.
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