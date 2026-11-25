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Mandatit i bënë vetëvlerësim, e punës i thurën lavde.
Ndonëse, aktualisht mandatin e ka Qeveria “Kurti 4”, për atë “Kurti 2” pushteti renditi në një raport 57 faqesh ato që i konsideron të arritura, në udhëheqjen që tejkaloi edhe katërvjetëshin.
Me ankesat që i morën obligimet në pandemi, e patën kriza ekonomike, e edhe sulme në veri, ekzekutivi i radhiti vetes suksese në disa fusha.
Prej më kryesoreve i cilësoi paratë e shpërndara si shtesa, krahas edhe mbylljes së strukturave ilegale e veprimeve tjera kryesisht në komunat veriore, ku thanë se e shtrin ligjshmërinë.
Në ekonomi thonë se patën rritje, e ulje në numrin e të papunëve, teksa fitimin thonë se ia shtuan ndërmarrjeve publike, ashtu si edhe bujqve.
Veç pikërisht në një prej pikave më të kritikuara në krejt qeverisjen e Kurtit, në atë të energjisë, nuk u paraqitën parregullsi, por fjalë të mira për investime në kapacitete ekzistuese për prodhimin e energjisë.
Ndonëse, u shkrua për suksese në infrastrukturë, në raport nuk figuron askund autostrada e papërfunduar e Gjilanit.
Ku e qysh jo, por para të majme del se u dhanë për 74 çerdhe, anise premtim ishin 160. Po në arsim, me gjithë ankesat e përvitshme për telashe me tekstet shkollore përmes subvencionimit direkt, kjo u cilësua edhe si shmangie me abuzimet e vjetra
Si këtu, mirë u vetëvlerësua se u bënë punë edhe në shëndetësi, ku nuk u fol për mungesë ilaçesh por për shumëfishim të buxhetit, fushë ku u përmendën edhe miratimi i ligjit për sigurime shëndetësore, e ai për çmime të unifikuara barnash.
Si sukses u rendit edhe fitimi i të drejtës për organizimin e Lojërave Mesdhetare 2030, anise jashtë raportit edhe vet kanë pranuar që ka rrezik që krejt kjo mund të dështoj.
Trefishim u tha se ka për buxhetin e ushtrisë, e u përmenden edhe veprimet pas sulmit në Banjskë, hetimit për këtë rast i dhanë epitetin historik, e si më i madhi në historinë e policisë me mbi 300 mijë prova.
Në bilanc zuri mbështetja për Luginën, marrëveshjet me Shqipërinë dhe ajo që bota e sheh Kosovën si të parën në Evropë e të tretën në botë për rendin dhe ligjin.
Se çka ka gisht këtu ekzekutivi nuk dihet, por u përmend edhe lumturia e kosovarëve si të 16-tit në nivel botëror. Kjo, derisa kryeqeveritari Albin Kurti, ka paralajmëruar javën e ardhshme do publikohet plani se çfarë do punohet në mandatin aktual.