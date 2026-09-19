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Raphinha ka dhuruar një tjetër spektakël, duke shënuar hat-trick në fitoren 1-3 të Barcelonës ndaj Sevillas në Ramon Sanchez Pizjuan.
Sevilla kaloi e para në epërsi me Fofana, i huazuari nga Milani, por pas golit të vendasve nisi përmbysja e Barcelonës. Raphinha mori gjithçka në duart e tij dhe me tre gola i dha katalanasve fitoren e shtatë në po aq ndeshje.
Për Sevillan ishte humbja e dytë e sezonit, pas asaj me të njëjtin rezultat 1-3 në shtëpi ndaj Atletico Madridit.
Pas dy javësh, Sevilla udhëton te Levante, ndërsa Barcelona pret Getafen.