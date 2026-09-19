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Barcelona ka arritur marrëveshje në parim me Raphinhan për vazhdimin e bashkëpunimit, me yllin brazilian që pritet të mbetet pjesë e klubit katalanas deri në qershor të vitit 2030.
Sipas mediave spanjolle marrëveshja ende nuk është formalizuar me nënshkrim, por drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, ka konfirmuar se palët kanë arritur një dakordim dhe se finalizimi i dokumenteve pritet të ndodhë së shpejti, transmeton Klankosova.tv.
“Ne kemi një marrëveshje në parim, ajo do të nënshkruhet së shpejti”, ka deklaruar Deco.
Kontrata aktuale e Raphinhas me Barcelonën skadon në qershor të vitit 2028, kurse me marrëveshjen e re, qëndrimi i tij në “Camp Nou” do të zgjatej edhe për dy sezone të tjera, deri në vitin 2030.
Barcelona kishte rinovuar kontratën e brazilianit edhe në maj të vitit 2025, kur ai kishte firmosur marrëveshje që e lidhte me klubin deri në vitin 2028.
Tashmë, katalanasit synojnë ta mbajnë një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës edhe për disa vite të tjera.