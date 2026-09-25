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Raphinha po kalon një fillim të jashtëzakonshëm të sezonit me fanellën e Barcelonës.
Braziliani ka realizuar 14 gola dhe ka dhënë 4 asistime deri tani, duke qenë direkt i përfshirë në 18 gola të skuadrës katalanase.
Në La Liga, Raphinha ka shënuar 12 gola në vetëm shtatë ndeshje, ndërsa dy gola të tjerë i ka realizuar në Champions League.
Pas dy het-trikëve radhazi, ndaj Racing Santander dhe Sevillas, forma e tij ka marrë përmasa të jashtëzakonshme.
Me këto shifra dhe ndikimin që ka në lojën e Barcelonës, Raphinha po shihet si një nga emrat kryesorë në diskutimet për Topin e Artë.
Megjithatë, për çmimin e vitit 2026, ai nuk ishte përfshirë në listën zyrtare të kandidatëve.