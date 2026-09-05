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Barcelona ka përcaktuar grupin e kapitenëve për sezonin aktual.
Raphinha do të mbajë shiritin e kapitenit të parë, ndërsa Pedri është zgjedhur zëvendëskapiten.
Vendimi për dy kapitenët e parë është marrë drejtpërdrejt nga trajneri Hansi Flick, ndërsa tre kapitenët e tjerë janë përzgjedhur përmes votimit të brendshëm të skuadrës.
Eric Garcia, Frenkie de Jong dhe Lamine Yamal plotësojnë grupin e ri të liderëve të katalanasve.
Zgjedhja e 19-vjeçarit Lamine Yamal është një nga risitë më të mëdha.