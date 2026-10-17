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Raphinha ka rrëfyer se e kishte vendosur mendërisht largimin nga Barcelona, por gjithçka ndryshoi pas mbërritjes së Hansi Flick.
“E dija se do të largohesha nga Barça. E kisha marrë tashmë atë vendim në mendjen time… pastaj erdhi Flick”, u shpreh braziliani.
“Hansi më tha se kishte besim tek unë dhe se do të isha i rëndësishëm për ekipin.”
“Në një moment të tillë, vetëm disa fjalë mund të të ndryshojnë”, përfundoi Raphinha, duke theksuar rëndësinë që pati besimi i trajnerit gjerman në vendimin e tij për të qëndruar te Barcelona.