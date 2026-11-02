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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar heronjtë e kombit, Afrim Zhitinë dhe Fahri Fazliun, duke vlerësuar kontributin e tyre në lëvizjet e hershme për lirinë e Kosovës.
Përmes një postimi, Haradinaj ka thënë se Zhitia dhe Fazliu i përkasin brezit të atdhetarëve që sakrifikuan jetën për çlirimin e vendit.
“Heronjtë e kombit, Afrim Zhitia e Fahri Fazliu i takojnë brezit të hershëm të lëvizjeve për liri, i atdhetarëve që ranë për çlirimin e Kosovës. Afrimi e Fahriu janë atdhetarët e hershëm që me jetën dhe veprën e tyre motivuan brezat që në fundshekullin e kaluar t'i japin fund robërisë përmes luftës sonë çlirimtare”, ka shkruar Haradinaj, transmeton Klankosova.tv.