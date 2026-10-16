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Ish-kreu i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar gjeneralmajorin Adrian Krasniqi, të cilin e ka cilësuar si mik dhe bashkëluftëtar në rrugën drejt lirisë.
Në një postim në Facebook, Haradinaj ka vlerësuar guximin dhe përkushtimin e Krasniqit, duke theksuar se ai mishëronte frymën e lirisë për të cilën luftuan dhe për të cilën dha jetën.
“Gjeneralmajor Adrian Krasniqin e kisha mik dhe bashkëluftëtar në rrugën e lirisë. Zemërbardhë e guximtar i pashoq, ai mishëronte frymën e lirisë për të cilën luftuam dhe për të cilën ai dha jetën.
Shembull e udhërrëfyes për brezat, për ta kuptuar se sa kushton liria dhe sa e madhe është dashuria për atdheun. Lavdi Adrianit dhe gjithë të rënëve për liri!”, shkroi Haradinaj./Klankosova.tv