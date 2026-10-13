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Kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka folur sot në emisionin “Fol me Arin” për investimet e realizuara në rrugën e Gushavcit, si dhe për projektet e reja infrastrukturore që pritet të realizohen në këtë komunë.
Ramosaj ka bërë të ditur se do të ketë punime edhe në rrugë të tjera, duke njoftuar për planet e komunës në fushën e infrastrukturës.
Për më shumë detaje rreth investimeve dhe projekteve të reja në Deçan, ndiqni deklaratën e plotë të Ramosajt në videon e mëposhtme: