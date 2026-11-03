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Sergio Ramos ka reaguar lidhur me tragjedinë e rëndë që i mori jetën Jesús de Miguelit, duke komentuar incidentin fatal dhe përgjegjësinë e portierit Jesús Owono. Ish-mbrojtësi spanjoll, i njohur për lojën e tij agresive në fushë, ka bërë një deklaratë të fortë, duke dalluar mes qëllimit për të shkaktuar lëndim dhe dëshirës për t’i marrë jetën dikujt.
“Jam i njohur për agresivitetin tim në fushë dhe nuk e mohoj këtë. Por, edhe në momentet e mia më agresive, nuk kam dashur kurrë ta vendos një lojtar tjetër në një gjendje kaq kritike shëndetësore”, është shprehur Ramos.
Më tej, ai ka theksuar se nuk beson që Owono kishte për qëllim ta vriste De Miguelin, por nuk është i bindur se portieri nuk kishte synim ta lëndonte. “Nuk besoj se Owono donte ta vriste, por askush nuk do të më bindë se ai nuk kishte qëllim ta lëndonte. Ekziston një dallim mes këtyre dy gjërave dhe duhet të jemi të sinqertë për këtë”, ka deklaruar Ramos, i cili në fund i ka shprehur ngushëllimet familjes së viktimës.