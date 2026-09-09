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Burim Ramadani, deputet i Aleancës, ka paralajmëruar se partia e tij do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese seancën e sotme konstituive të Kuvendit të Kosovës.
Përmes një statusi në Facebook, ai tha se do të shohin nëse do të ketë rast për Gjykatë apo nëse kjo është “lojë e LVV-së me shtetin”.
“Sot do ta shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese apo krejt kjo është vetëm vazhdim i lojës së Vetëvendosjes me shtetin”.
“Aleanca mbetet parimore, Kushtetuta mbi kalkulimet partiake”, shkroi Ramadani.
Sot, nga ora 11:00, është thirrur vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit. LVV, PDK dhe LDK kanë konfirmuar se do të jenë të pranishëm në seancë, për dallim nga Aleanca që ka refuzuar pjesëmarrjen. /Klankosova.tv