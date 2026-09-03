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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, e ka kritikuar partinë në pushtet për situatën e krijuar në Kosovë, si pasojë e krizës politike.
Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se koha në bllokadë është dëmtim i pariparueshëm.
“Jo vetëm demokracia, por thelbi i funksionimit të institucioneve është në pikëpyetje. Do të merr vite të tëra për ta stabilizuar e normalizuar shtetin.”, ka shkruar ai.
Ramadani ka shtuar se duke mbajtur gjithçka pezull dhe kundërligjshëm, institucionet qendrore janë në rrugë të falimentimit të vendimmarrjes.
“Pushtetarët pa pikë nevoje e kanë bllokuar konstituimin e Kuvendit, rrjedhimisht nuk po e bëjnë Qeverinë legale e legjitime.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv