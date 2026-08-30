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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani tha se partia më e madhe parlamentare po e bllokon Kuvendin dhe për këtë thotë se as nuk po tentohet arsyetimi.
Ramadani në foltoren e Kuvendit të Kosovës, tha se disa deputetë të LVV-së janë në bregdet teksa shtoi se deputetët që sot ishin në sallë nuk po bëjnë betejë partiake, por për shtetin.
"Edhe sot sikurse pothuajse secilën ditë ne po e konstatojmë bllokadën e re të shtetit të Kosovës. Ata më nuk po e fshehin që janë bllokuesit, ata nuk po tentojnë as të arsyetohen që po e bëjnë bllokadën e Kuvendit dhe shtetit të Kosovës. Ne jemi këtu, ata nuk janë. Një pjesë e deputetëve të LVV-së sot janë në bregdet, një pjesë janë duke u marrë me biznes, një pjesë janë në kolltuqet qeveritare... Kjo që po ndodhë sot në Kosovë, për ne nuk është betejë partiake, kjo që po e bëjmë ne sot nuk është as për partinë as për individin as për qeverinë. Ne po flasim për shtetin, këta po flasin e po bëjnë gjithçka veç për pushtetin".