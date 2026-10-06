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Nënkryetari i Aleancës, Burim Ramadani, ka dorëzuar kallëzim penal ndaj ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, për, siç thotë, keqpërdorim të pozitës zyrtare.
Sipas Ramadanit, Haxhiu ka shkelur ligjin me vendimin për propozimin e Vlorës Spanca për një mandat tjetër si Auditore e Përgjithshme.
Tutje, sipas deputetit të Aleancës, më 2 shtator 2026, Haxhiu ka nxjerrë vendimin për propozimin e Spancës pa konkurs të hapur dhe pa intervistim nga një komision i pavarur, procedura që, sipas tij, përcaktohen me ligj.
Ai ka thënë se me këtë vendim janë shkelur dispozitat e nenit 4 të Ligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit, përkatësisht paragrafët 4.4, 4.5.2 dhe 4.9.
Ramadani ka deklaruar se Haxhiu, në cilësinë e ushtrueses së detyrës së presidentes, e ka shfrytëzuar pozitën zyrtare për t’i mundësuar një personi përfitim të kundërligjshëm.
“Ligji është mbi të gjithë! Askush nuk duhet të keqpërdorë pozitën zyrtare!”, ka thënë Ramadani pas dorëzimit të kallëzimit penal.