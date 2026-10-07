Lajmet e fundit
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka uruar akademiken Justina Shiroka-Pulën pas zgjedhjes së saj Presidente e Republikës së Kosovës.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama i ka përcjellë urimet e tij të përzemërta Shiroka-Pulës, duke theksuar se ajo merr këtë detyrë në një periudhë sfiduese për Kosovën, rajonin dhe Evropën.
“Urime të përzemërta akademikes së mirënjohur, zonjës Justina Shiroka-Pula, për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës, në një fazë sfiduese për Kosovën dhe në një kohë sfiduese për krejt rajonin tonë e për vetë Europën”, ka shkruar Rama, transmeton Klankosova.tv
Kryeministri shqiptar i ka uruar suksese presidentes së re dhe Kosovës.
“Mbarësi e sukses për ju dhe Kosovën zonja Presidente”, ka përfunduar shefi i qeverisë shqiptare./Klankosova.tv
Urime të përzemërta akademikes së mirënjohur, zonjës Justina Shiroka - Pula, për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës, në një fazë sfiduese për Kosovën dhe në një kohë sfiduese për krejt rajonin tonë e për vetë Europën.— Edi Rama (@ediramaal) October 7, 2026
Mbarësi e sukses për ju dhe Kosovën zonja… pic.twitter.com/3UIqbYo1S7