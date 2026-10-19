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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka deklaruar është i gatshëm ta marrë drejtimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Në emisionin “DPT te Fidani”, Rama tha se është absolutisht i gatshëm për këtë angazhim, duke theksuar se ka pasur biseda si me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhikun, ashtu edhe me anëtarë të tjerë të partisë, transmeton Klankosova.tv.
“Unë i kam ndihmuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas 12 viteve, LDK është e para në kryeqytet, dhe e kam ofruar, po them, ndihmën time gjatë gjithë kohës dhe vazhdoj me e ofru këtë ndihmë. Normal që jam i interesuar me i ndihmu Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe me nxjerr prej aty ku është. Si gjithmonë, kam qenë aty për ta, jam aty për ta, do të jem aty për ta”, u shpreh Rama.
Megjithatë, ai tha se ende nuk e ka marrë vendimin nëse do të jetë kandidat për kryetar në zgjedhjet e brendshme të LDK-së.
“Ende nuk e kam marr vendimin, por besoj që po!”, u shpreh ai.