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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka pritur në takim Shefin e ri të Misionit të EULEX-it në Kosovë, Antero Lopes.
Ai e uroi Lopesin për detyrën e re dhe i dëshiroi shumë sukses në misionin e tij, transmeton Klankosova.tv.
“Siguria, sundimi i ligjit dhe institucionet e fuqishme janë themel i një Kryeqyteti që zhvillohet dhe ecën përpara”, thuhet në njoftimin e komunës së Prishtinës.
Bëhet e ditur që gjatë takimit u diskutua edhe për rëndësinë e bashkëpunimit institucional, sfidat në fushën e sigurisë dhe angazhimin e përbashkët për një Prishtinë më të sigurt për të gjithë qytetarët.
“Kryeqyteti do të vazhdojë të jetë partner i hapur dhe konstruktiv në forcimin e sigurisë dhe sundimit të ligjit”.