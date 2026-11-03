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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është takuar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në selinë e Aleancës në Bruksel.
Rama e quajti Rutten si njohës të spikatur i Evropës, vëzhgues të vëmendshëm të Ballkanit Perëndimor dhe dashamirës të hapur të Shqipërisë.
“Kënaqësi për fjalët vlerësuese dhe inkurajuese për ecurinë e sektorit të mbrojtjes në Shqipëri, si edhe seriozitetin e Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të NATO-s”, shkroi Rama në Facebook.
Në ndërkohë, edhe vetë Sekretari Rutte shkroi në X për takimin me Ramën.
“E prita me kënaqësi kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në selinë e NATO-s sot. Patëm një bisedë të mirë për investimet në mbrojtje, për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe për mbështetjet e Aleatëve ndaj Ukrainës”, tha Rutte.