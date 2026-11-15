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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka bërë të ditur se ka takuar presidentin e Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama e ka cilësuar këtë takim si një kënaqësi të veçantë, duke shprehur mirënjohjen e Kosovës për mbështetjen e Gjermanisë në rrugën drejt lirisë dhe shtetësisë, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka theksuar se do të angazhohen për forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve përmes bashkëpunimit institucional.
“Do të bëjmë çmos që kjo miqësi të forcohet dhe të thellohet më tej përmes bashkëpunimit institucional”, ka shkruar Rama.