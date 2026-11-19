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Kryeministri Edi Rama ishte protagonist i një momenti të veçantë gjatë takimit të “Koalicionit të Vullnetmirëve” në Berlin.
Sipas TCH, ndërsa kryeministri belg, Bart De Wever, u fliste gazetarëve, Rama iu afrua nga pas dhe e përqafoi papritur. I befasuar, De Wever reagoi menjëherë me humor në anglisht: “Duhet të jetë djali shqiptar, ai shfaqet gjithmonë nga pas.”
Pamjet nga ky moment u bënë shpejt virale në rrjetet sociale dhe u publikuan edhe nga mediat e huaja, transmeton Klankosova.tv.