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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të jetë sot në Bruksel, ku do të marrë pjesë në Samitin e Euronews për Turizmin, një takim që mbledh së bashku përfaqësues të politikës, industrisë së turizmit, investitorë dhe ekspertë të sektorit.
Në qendër të diskutimeve do të jenë tendencat e reja që po ndikojnë në turizëm, duke nisur nga ndryshimi i pritshmërive të udhëtarëve dhe përdorimi i teknologjisë, deri te investimet dhe zhvillimi i qëndrueshëm.
Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit pritet të shërbejë edhe për promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare si një destinacion turistik në zhvillim.
Gjatë takimit do të diskutohen gjithashtu çështje që lidhen me investimet, zhvillimin e infrastrukturës dhe eksperiencën turistike, ndërsa Shqipëria synon të prezantojë potencialet e saj në një sektor që vitet e fundit ka marrë një peshë të rëndësishme në ekonominë e vendit.