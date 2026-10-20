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“Këtu e di që kemi demokraci, a po. Zgjedhje demokratike”.
Kështu ka deklaruar kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, kur është pyetur se si e ka pritur partia shpalljen e kandidaturës së tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).
I pyetur nëse kandidaturën e tij e ka diskutuar më herët me strukturat e partisë, Rama tha se kjo çështje është diskutuar në janar.
“Kemi pasë moti, në janar”, tha ai për Ekonomia Online.
Më 30 korrik, kryetari aktual Lumir Abdixhiku u rikonfirmua si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.