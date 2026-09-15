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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të veprimtares dhe ish-deputetes të Kuvendit të Kosovës, Flora Brovina.
Rama, ka vlerësuar lart figurën dhe kontributin e Brovinës, duke e cilësuar atë si një grua që ia kushtoi jetën njerëzve, lirisë dhe vendit të saj.
“Sot u nda nga jeta Flora Brovina, një grua që jetën e saj ia kushtoi njerëzve, lirisë dhe vendit të saj”, ka shkruar Rama.
Ai ka theksuar se Brovina ishte mjeke, poete dhe aktiviste, si dhe një zë i fuqishëm i Kosovës.
“Flora Brovina mbetet pjesë e historisë sonë dhe e kujtesës sonë kolektive”, ka shkruar kryetari i Prishtinës.
Në fund të reagimit, Rama ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjet Brovina dhe Begu, miqtë, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që e kanë njohur.
“U prehtë në paqe!”, ka përfunduar ai.