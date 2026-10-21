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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka shpërndarë një video ë rrjetet sociale ku takohet me një të ri në Kryeministri.
Në videon e publikuar, Rama shfaq mesazhin e marrë nga i riu, ndërsa e pret në zyrën e tij, raporton TopChannel, transmeton klankosova.tv.
Ai gjithashtu shtoi se rëndës ka që takimi po bëhet me paqe dhe jo me gurë e zjarr, duke iu referuar protestave të ditëve të fundit nga studentët.
Rama: Një njeri që do të më takojë për qejf.
I riu: Disa nuk janë dakord, por…
Rama: Demokraci është kjo. Mjafton që të jetë me paqe dhe me buzëqeshje, jo me gurë dhe zjarr. Do jemi në kontakt bashkë.