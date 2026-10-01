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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar një fotografi me presidentin amerikan Donald Trump.
Rama është kritikuar në Shqipëri që nuk ka mundur ta takojë Trumpin.
Por, ai ka ironizuar se e bëri këtë foto me inteligjencë artificiale.
“Meqë s’e takova dot, siç thanë ata që çfarë nuk thonë, po asgjë s’bëjnë e s’na bëjnë dot, u detyrova ta bëj me lA. Po thuajuni atyre të bëjnë kujdes, se dro del që s’është IA dhe dalin prap si kokrrat e kandarit”, ka shkruar Rama në Instagram transmeton Klankosova.tv.