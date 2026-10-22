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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka kritikuar Qeverinë për procesin e gjatë të renovimit të Teatrit Kombëtar në Prishtinë.
Po ashtu, përmes një postimi në Facebook, Rama tregoi se në ndërtesën e rinovuar të Teatrit është duke u bërë edhe një "mbindërtim".
"A PO E NJIHNI KËTË OBJEKT? Është Teatri Kombëtar i Kosovës, në mes të Prishtinës, që tash e pesë vjet është në renovim! A po e shihni atë 'mbindërtim' atje? Kështu po e rinovon MKRS-ja thesarin e kulturës sonë, Teatrin Kombëtar", tha Rama.
Ndërkohë, Rama tha se Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve (IKMM) e ka bllokuar “krejt Prishtinën në emër të mbrojtjes së trashëgimisë”, kurse në ndërtesën e Teatrit po lejohet, sipas tij, mbindërtim.
“Qe si e trajtojnë këta trashëgiminë kulturore shtetërore, e neve nuk na lojnë as me gërry asfalt, se po na del trashëgimia!!", ka shkruar Rama në Facebook.